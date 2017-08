By

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Concord市上月發生一宗企圖綁架案件,警方發佈疑犯畫像。

警方表示,男疑犯在7月6日星期四下午2點45分,在Laguna街靠近Ellis街的路段,企圖綁架一名單獨在街上的少女。

警方稱,該男子先是開車經過少女,之後掉頭走出汽車,跟少女說話的時候,抓住她的手臂,強行拉她上汽車,但是少女反抗,疑犯終於放手開車離開現場。

警方表示,疑犯是35到40歲的拉美裔男子,約5呎8吋,重160磅,戴眼鏡和藍色帽,穿有鈕扣的上衣,駕駛一部四門金色或米色的類似Buick的美國汽車。

有任何消息的民眾,可以致電Concord市警察局,電話:{925) 671-3020。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。