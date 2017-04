By

【KTSF 陳瑩報導】

東灣concord市週日一名女嬰被報稱失蹤,稍後警員和家人在游泳池發現女嬰,女嬰送院搶救後不治。

事發在週日下午4點43分,警方接到報案,位於Leland way 2100路段的一幢住屋,一名1歲大的女嬰失蹤,警方及女嬰家人在現場搜索數分鐘後,在後院游泳池裏發現當時已失去知覺的嬰兒。

警方馬上對其進行心肺復蘇,其後女嬰被送往當地的醫院搶救,稍後宣布不治。

根據警方的消息, 女嬰是來自Walnut Creek,並非居住在涉事游泳池的住宅內,該住宅是屬於她的一名親戚,而游泳池周圍有大約5到6呎高的圍欄,目前暫不清楚女嬰是如何進入游泳池,案件目前仍在調查中。

