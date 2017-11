Concord高中生校外中槍亡 警拘5疑犯

By

東灣Concord市週一中午一間高中外發生槍擊命案,一名17歲高中生被人開槍擊中斃命,警方週二拘捕5名懷疑涉案的疑犯。

事發於週一中午1時半左右,地點在Salvio街2730號的Olympic Continuation高中外,一輛黑色四門房車停在校外,一名男子步出車外,向站在校外的一群學生開槍,一名17歲男學生中槍,其他學生立即四散逃命。

警方已證實中槍男學生是Lawrence Janson,他中槍後曾奔跑返校園,有清潔工看到他中槍,校方人員一度為他施救,但他在送往醫院搶救後傷重不治。

警方稱,開槍者是一名成年人,其餘4名疑犯有些已成年,有些未成年,警方尚未公布他們的身分。

警方現階段相信命案與幫派無關,被捕的疑犯也沒有人是幫派成員,各人涉嫌觸犯謀殺和串謀謀殺罪被扣查。

警方是憑藉閉路電視拍下的視頻破案,並已尋回涉案的槍械和汽車,警方估計案件並不涉及其他人。

警方相信兇徒是有目標地犯案,目前仍在調查行兇動機。

