東灣Concord市週二早上發生一宗企圖打劫兼非禮案,受害人是一名80歲老婦。

事發於早上9時20分左右,地點在Graymont Circle一幢住屋內,受害人當時散步後回家。

49歲男疑犯Steven Minor涉嫌隔著老婦的衣物對她非禮,並意圖搶走她的手袋。

老婦不斷反抗,疑犯最後事敗,空手逃走。

警員接報到場後,掌握了疑犯的外型特徵,稍後核桃溪市一名警員在Treat大道夾Oak Grove路發現一名男子,外型與疑犯的描述相似,立即將他扣查。

疑犯涉嫌觸犯非禮、企圖行劫和虐待老人罪被捕,受害人在事故中沒有嚴重受傷。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Concord市警方,電話:(925) 671-3030。

