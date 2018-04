By

週二凌晨,東灣Concord市中心一棟正在施工的公寓大樓發生3級火警,估計經濟損失達到數百萬元,據報有2人吸入濃煙不適,送院治療。

根據Contra Costa縣消防部門消息,週二凌晨1點,一棟位於Concord市中心,在Clayton路與Galindo街交界處的5層建築起火,該建築佔一個街區之大,目前建築的一邊已經倒塌。

當局疏散至少200名住在附近公寓大樓的居民,以防萬一。

目前Galindo街、Clayton路、Concord大道,以及Willow Pass路都封閉,駕駛人士需要繞道行駛,當局預計會對早上通勤有影響,消防調查人員同時在現場調查起火原因。

而至於被疏散的居民,本地5號台報導指,預計他們數小時後可以回家。

