By

【KTSF】

東灣Concord市宣布將會爭取網購龍頭Amazon在市內興建第二個總部。

Concord市計劃將North Concord捷運站附近,面積達5000英畝的前海軍武器站,改建成一個大型的商住發展區,包括有600萬平方英尺的商用空間、一個120英畝的商業園區,以及1萬2千個住宅單位。

Concord發言人認為,發展計劃正正能配合Amazon所需的發展空間。

較早前,Amazon宣布計劃投資50億元,在北美興建第二個總部,並承諾未來10至15年會創造5萬個平均年薪達10萬元的職位。

據了解,爭取吸引Amazon落戶的城市有30天的期限提交計劃書,奧克蘭市(屋崙)及南灣聖荷西市也表示有興趣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。