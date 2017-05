By

【KTSF 黃恩光報導】

南韓總統選舉投票結束,票站調查顯示,在野共同民主黨的文在寅以逾40%得票領先,預料將成為新任總統,兩名主要對手已承認落敗。

票站調查結果出爐後,文在寅到競選總部與支持者握手慶祝,他稱今天的勝利是全靠國民支持。

南韓三大電視台公布的聯合票站調查,文在寅得票逾40%,遙遙領先另外兩名分別得票兩成多的候選人,官方結果最快在當地時間星期三早上公布。

