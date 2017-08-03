蘋果在中國平台移除VPN翻牆App 被指向中國低頭

By

【KTSF 林佩樺報導】

蘋果公司近日受到中國當局施壓，因此大力掃蕩在中國的蘋果商店平台上的VPN翻牆應用程式，引起批評聲浪，執行長Tim Cook上火線回應。

在中國，網民若想瀏覽被中國官方屏蔽封鎖的網站，需要透過虛擬專用網絡，也就是VPN進行「翻牆」。

蘋果公司近日將超過60個VPN應用app從中國app store移除，引起批評聲浪，認為蘋果向中國低頭，犧牲用戶人權。

蘋果執行長Tim Cook出面回應，他表示雖然不認同中國網路審查的做法，但蘋果公司依舊會嚴格遵守中國法規。

紐約時報報導，隸屬於Amazon旗下的中國北京光環新網科技公司，也在本周依中國公安部指示，通知用戶要停止使用VPN翻牆軟體。

根據BBC報導，中國7億網路用戶中，約有2億人使用VPN「翻牆」，才能連上被中國政府封鎖的臉書、谷歌、推特等社群網站。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。