蘋果在中國平台移除VPN翻牆App 被指向中國低頭

【KTSF 林佩樺報導】

蘋果公司近日受到中國當局施壓,因此大力掃蕩在中國的蘋果商店平台上的VPN翻牆應用程式,引起批評聲浪,執行長Tim Cook上火線回應。

在中國,網民若想瀏覽被中國官方屏蔽封鎖的網站,需要透過虛擬專用網絡,也就是VPN進行「翻牆」。

蘋果公司近日將超過60個VPN應用app從中國app store移除,引起批評聲浪,認為蘋果向中國低頭,犧牲用戶人權。

蘋果執行長Tim Cook出面回應,他表示雖然不認同中國網路審查的做法,但蘋果公司依舊會嚴格遵守中國法規。

紐約時報報導,隸屬於Amazon旗下的中國北京光環新網科技公司,也在本周依中國公安部指示,通知用戶要停止使用VPN翻牆軟體。

根據BBC報導,中國7億網路用戶中,約有2億人使用VPN「翻牆」,才能連上被中國政府封鎖的臉書、谷歌、推特等社群網站。

