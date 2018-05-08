華裔社區領袖李美玲住屋及教會被淋紅油（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山上海協會創辦人李美玲，她的家和她經常去的教會，週日均遭人淋紅油，李美玲指，自己無得罪任何人，兩宗案件已交由警方處理。

李美玲住在San Bruno街，這裏亦是上海協會的辦公室，週日早上約9時，一如往常，李美玲走出屋外，看看街道的情況，不過所見到的令她大吃一驚。

李美玲說：”我一起床，當然出門口看看今日的天氣怎樣，穿什麼衣服，我一開門，為什麼紅色一片，我就立即呆一呆，這樣都會發生，當時的油漆好像還濕濕的，我立即就報警了。”

警方週一亦再派人到現場調查案件，推斷被淋紅油的時間大約是週日凌晨12時半至1時之間，李美玲的家門口有安裝攝錄機，警方表示會進一步調查。

對於事件是否一種恐嚇？李美玲說：”我覺得是，我本身不太明白，但有很多街坊告訴我，紅油是人們以前欠錢的一種警告。”

當李美玲處理家中被淋紅油一事之際，她又接到通知，她經常去的教會一樣被人淋紅油。

李美玲每個星期日都會去到日落區Lawton街夾25街的基石浸信會三藩市中華基督教堂參加主日崇拜，一去到教會，就見到與她家門前的景象一樣。

李美玲說她沒有與人結怨，亦沒有欠人錢，自己一直做社區服務，實在無法理解這種行為。

李美玲說：”如果有人不滿意我，寄信給我，告訴我，或者透過傳媒講，我有什麼不對，如果真的有做錯，我亦想改進，如果沒有就不要冤枉我。”

基石浸信會向本台表示，有鄰居發現教會的紅油後，已即時代為報警，這個社區一直很寧靜，無法想像會發生這樣的事。

警方指，不排除兩宗案件有關連，暫將案件列作刑事毀壞案件處理，灣景區警察局已接手調查事件。

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