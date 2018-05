華裔社區領袖李美玲住屋及教會被淋紅油（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山上海協會創辦人李美玲,她的家和她經常去的教會,週日均遭人淋紅油,李美玲指,自己無得罪任何人,兩宗案件已交由警方處理。

李美玲住在San Bruno街,這裏亦是上海協會的辦公室,週日早上約9時,一如往常,李美玲走出屋外,看看街道的情況,不過所見到的令她大吃一驚。

李美玲說:”我一起床,當然出門口看看今日的天氣怎樣,穿什麼衣服,我一開門,為什麼紅色一片,我就立即呆一呆,這樣都會發生,當時的油漆好像還濕濕的,我立即就報警了。”

警方週一亦再派人到現場調查案件,推斷被淋紅油的時間大約是週日凌晨12時半至1時之間,李美玲的家門口有安裝攝錄機,警方表示會進一步調查。

對於事件是否一種恐嚇?李美玲說:”我覺得是,我本身不太明白,但有很多街坊告訴我,紅油是人們以前欠錢的一種警告。”

當李美玲處理家中被淋紅油一事之際,她又接到通知,她經常去的教會一樣被人淋紅油。

李美玲每個星期日都會去到日落區Lawton街夾25街的基石浸信會三藩市中華基督教堂參加主日崇拜,一去到教會,就見到與她家門前的景象一樣。

李美玲說她沒有與人結怨,亦沒有欠人錢,自己一直做社區服務,實在無法理解這種行為。

李美玲說:”如果有人不滿意我,寄信給我,告訴我,或者透過傳媒講,我有什麼不對,如果真的有做錯,我亦想改進,如果沒有就不要冤枉我。”

基石浸信會向本台表示,有鄰居發現教會的紅油後,已即時代為報警,這個社區一直很寧靜,無法想像會發生這樣的事。

警方指,不排除兩宗案件有關連,暫將案件列作刑事毀壞案件處理,灣景區警察局已接手調查事件。

