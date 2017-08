華裔女子跑步被車撞死 熱心社區組織為死者一家籌款（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

8月初,舊金山一名年輕華裔女子跑步時,無辜被汽車撞死,遺下父母、丈夫及兩名兒子,有熱心社區組織為死者一家籌款。

不幸喪生的是37歲的劉秀微(Jessie Liu),她與父母、丈夫及兩名分別10歲及13歲的兒子住在灣景區,劉秀微在餐館擔任會計,丈夫就在醫院做廚師。

事發至今已有20天,劉秀微的姨婆李肇滋透露,家人仍然未能接受劉秀微已經逝世的事實。

李肇滋說:”家裏的人崩潰,劉的媽媽每天在哭泣,兩個兒子去參加媽媽的葬禮,回家後,他們的婆婆問他們,你們有沒有叫媽媽,他們說”我有叫媽媽”,但媽媽已經不睬我 不應我。”

李肇滋表示,一直將劉秀微視如己出,她形容劉秀微是一個完美的人,顧家而且很孝順。

在工作上 劉秀微亦深得老闆及同事的喜愛,李肇滋指,劉秀微葬禮的費用由她的老闆支付,而葬禮當日,有超過150人為劉秀微送行。

李肇滋說:”一個那麼好的人,為什麼會發生在她身上,真的晴天霹靂,所以我說,妳媽媽生養妳,為什麼妳不能陪父母到老,妳與丈夫執手,為什麼不能白頭到老,妳生養妳兩個兒子,為甚麼妳不能培養他們成材,我真的無語問蒼天,是很遺憾很遺憾的人間悲劇。”

本身擔任老師的劉秀微,十多年前從中國花都移民來美,上埠後她努力進修英語,與丈夫一起賺錢,最近在灣景區買了一間屋,一家人相處很融洽。

不過在8月1日晚上,劉秀微一家的命運徹底改寫,警方指,一名21歲的男子懷疑與他人吵架後,一怒之下開車,意外將劉秀微撞死,司機當場被警方拘捕。



案發當日,劉秀微在附近跑步,一架汽車突然衝上行人路,先後撞倒燈柱及樹木,最後再撞倒劉秀微,令她當場死亡。

劉秀微家人一晚都沒有劉秀微的消息,到了第二天,從警方那裡收到她的死訊。

舊金山上海協會得知劉秀微一家的情況後,決定為他們籌款,至今已有一些熱心人士捐款。

有意捐款人士,可將支票寄去協會,地址是:2515 San Bruno Ave., San Francisco, CA 94131,支票抬頭寫上SF-Shanghai Association,而備註一欄就要寫上”Jessie Liu Family”。

有恴捐款的人士也可以上網到GoFundMe網站捐錢,網址:www.gofundme.com/jessie-liu

