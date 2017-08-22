華裔女子跑步被車撞死 熱心社區組織為死者一家籌款（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

8月初，舊金山一名年輕華裔女子跑步時，無辜被汽車撞死，遺下父母、丈夫及兩名兒子，有熱心社區組織為死者一家籌款。

不幸喪生的是37歲的劉秀微（Jessie Liu），她與父母、丈夫及兩名分別10歲及13歲的兒子住在灣景區，劉秀微在餐館擔任會計，丈夫就在醫院做廚師。

事發至今已有20天，劉秀微的姨婆李肇滋透露，家人仍然未能接受劉秀微已經逝世的事實。

李肇滋說：”家裏的人崩潰，劉的媽媽每天在哭泣，兩個兒子去參加媽媽的葬禮，回家後，他們的婆婆問他們，你們有沒有叫媽媽，他們說”我有叫媽媽”，但媽媽已經不睬我 不應我。”

李肇滋表示，一直將劉秀微視如己出，她形容劉秀微是一個完美的人，顧家而且很孝順。

在工作上 劉秀微亦深得老闆及同事的喜愛，李肇滋指，劉秀微葬禮的費用由她的老闆支付，而葬禮當日，有超過150人為劉秀微送行。

李肇滋說：”一個那麼好的人，為什麼會發生在她身上，真的晴天霹靂，所以我說，妳媽媽生養妳，為什麼妳不能陪父母到老，妳與丈夫執手，為什麼不能白頭到老，妳生養妳兩個兒子，為甚麼妳不能培養他們成材，我真的無語問蒼天，是很遺憾很遺憾的人間悲劇。”

本身擔任老師的劉秀微，十多年前從中國花都移民來美，上埠後她努力進修英語，與丈夫一起賺錢，最近在灣景區買了一間屋，一家人相處很融洽。

不過在8月1日晚上，劉秀微一家的命運徹底改寫，警方指，一名21歲的男子懷疑與他人吵架後，一怒之下開車，意外將劉秀微撞死，司機當場被警方拘捕。



案發當日，劉秀微在附近跑步，一架汽車突然衝上行人路，先後撞倒燈柱及樹木，最後再撞倒劉秀微，令她當場死亡。

劉秀微家人一晚都沒有劉秀微的消息，到了第二天，從警方那裡收到她的死訊。

舊金山上海協會得知劉秀微一家的情況後，決定為他們籌款，至今已有一些熱心人士捐款。

有意捐款人士，可將支票寄去協會，地址是：2515 San Bruno Ave., San Francisco, CA 94131，支票抬頭寫上SF-Shanghai Association，而備註一欄就要寫上”Jessie Liu Family”。

有恴捐款的人士也可以上網到GoFundMe網站捐錢，網址：www.gofundme.com/jessie-liu

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