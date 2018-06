美籍華裔科學家陳霞芬復職 商務部提上訴

By

【KTSF 郭柟報導】

美籍華裔科學家陳霞芬(Sherry Chen)一度被聯邦政府指控竊取國家機密,案件在幾年前已被撤回,不過在她原先工作的地方卻將她撤職,陳霞芬於是提出上訴,並獲勝訴,得以復職,但是聯邦商務部對判決提出上訴。

陳霞芬原本工作、位於俄亥俄州的國家氣象局辦公室曾中止她的職務,不肯為她復職。

陳霞芬於是向考績制度保障委員會申訴,在今年4月贏得勝訴,得以重返崗位工作。

但是聯邦商務部在星期一對判決提出上訴,百人會等組織表示,擔心陳霞芬復職的一天,會從被推延變成被剝奪。

陳霞芬是美國公民,來自中國北京,是俄亥俄州國家氣象局的水文學家,工作了20多年。

2014年,FBI探員拘捕陳霞芬,控告她竊取國家機密等重罪,聯邦政府在2015年撤銷對陳霞芬所有指控,多名國會議員聯名要求聯邦司法部長徹查包括陳霞芬在內多名華裔科學家被冤枉的事件,

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。