舊金山聖馬利教堂慰安婦紀念碑被人塗鴉破壞（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山聖瑪利公園的慰安婦紀念碑,最近被人塗鴉破壞,有關人士表示,會報警追究到底。

一直大力爭取建立這個慰安婦紀念碑的退休大法官鄧孟詩和郭麗蓮表示,在兩星期前發現,其中一個雕像被人塗鴉,雕像的眼睛被人塗上白色油漆,介紹紀念碑的文字牌亦都被人刮花,她們相信塗鴉人士並非信手做案,而是蓄意挑這個紀念碑下手。

郭麗蓮說:”旁邊這麼多東西都沒有被畫花,唯獨是她的瞼,這是針對慰安婦,針對我們想做的事,因為她是第一名歷史上發聲的慰安婦,她代表亞裔的慰安婦,是仇恨犯罪,所以我好傷心。:

鄧孟詩說:”我們一定要維護她們的尊嚴,塗鴉雕像不只是輕罪,而是一種仇恨罪行,而且是充滿反對歷史真相的罪,從各方面看都不能容忍。”

舊金山的慰安婦紀念碑已經豎立差不多一年,紀念在二戰時20萬名曾被日軍性剥削所害的亞裔女性,不過立碑時曾引起爭議,有日本裔民眾大力反對,認為紀念碑是針對日裔民眾。

日本大阪市的市長上月去信給新上任的舊金山市長布里德,要求她下令拆除該慰安婦紀念碑,否則將取消舊金山和大阪之間的姊妹城市關係。

布里德就將信件轉寄給舊金山和大阪姊妹城市協會(San Francisco-Osaka Sister City Association),該協會回應指,姊妹城市關係並非建立在市政府之間,而是建在非牟利機構、商業和民間組織上,布里德同已故市長李孟賢立場一致,支持在該處保留慰安婦紀念碑。

另外,下個月22號是建碑一週年,當日中午將會舉行各種紀念活動。

