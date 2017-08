國際慰安婦紀念日26週年 慰安婦正義聯盟示威集會（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

週一是國際慰安婦紀念日,慰安婦正義聯盟中午在舊金山日本領事館門前舉行集會,向日本政府示威。

週一中午由慰安婦正義聯盟發起的示威集會,有不同的種族人士參加,目的是聲討日本在二戰時期犯下的慰安婦罪行,同時他們都希望以此為鑑,促使全球根絕性暴力及人口販賣活動。

集會中有一名來自日本的婆婆Chizu Hamada,她在集會上個人名義向各慰安婦道歉,她說她反對日本政府的做法。

Hamada說:”日本政府不承認慰安婦的事實,仍然不正式公開道歉,甚至嘗試篡改歷史。”

國際慰安婦紀念日是為了紀念1991年8月14日,慰安婦倖存者金學順公開她在二戰期間做日軍性奴的慘史,舊金山年初批准在市內設立慰安婦少女像,少女像中3人分別代表中國、韓國以及菲律賓,聯盟希望少女像能在9月底10月初完成。

慰安婦正義聯盟還嘗試向日本領事提交一封請願信。

慰安婦正義聯盟主席鄧孟詩說:”我們有一封請願信,由超過65個國家團體簽名,要求日本正式道歉和賠償,最重要是推翻2015年日本韓國簽署的所謂協議,協議沒有得到受害人的認同,甚至不知道有協議存在,裡面的條約根本沒有保護受害人,而且只有限於南韓和日本,沒有其他國家,尤其是中國,因為中國是慰安婦最大的受害者。”

在週一的國際慰安婦紀念日,正義聯盟原本要遞交一封請願信給駐舊金山的日本領事,但因為日本領事不在館內,正義聯盟表示 ,已經將請願信寄到領事家中,如果之後無任何表態,他們會有進一步行動。

