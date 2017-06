Comey作證: 調查希拉莉電郵案以保FBI信譽

By

在聽證會上,Comey承認,去年七月他公布,FBI正在調查希拉莉出任國務卿時使用私人伺服器收發公務電郵,是因為前總統克林頓在六月時在阿利桑那州一個機場的跑道上,與時任聯邦司法部長林其見面。這件事令他決定讓外界知道,對希拉莉的調查以保護FBI的信譽。

有共和黨參議員問他,為何不建議委任獨立檢察官去處理? Comey就說,有考慮過。但最後認為,此舉極不公平因為案件並不成立。

在今天聆訊中,對希拉莉緊咬不放的是麥堅。Comey 幾次提醒麥堅,希拉莉電郵事件早已結束,選舉已經結束。麥堅似無所覺。麥堅又將希拉莉與俄國的角色扯上關係,指Comey建議不起訴希拉莉而去調查特朗普,認為Comey持雙重標準。

麥堅又提出是否要調查希拉莉去年與俄國串謀干擾美國大選。Comey直言莫名其妙,被麥堅搞胡塗。但針對這個問題,Comey強調,俄國插手美國選舉的確是嚴重的事。麥堅除了混淆了希拉莉之外,還搞錯人名甚至稱呼Comey是總統。

