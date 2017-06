By

【KTSF】

前聯邦調查局局長James Comey週四到參議院情報委員會作證,他提及特朗普總統要求聯調局結束前前國家安全顧問Michael Flynn的調查,對聯調局的工作帶來”令人心寒的影響”。

Comey說,他決定不向參與調查工作的探員披露與總統的對話,因為即使探員有多專業,聽到此事總會帶來負面影響,因此他與總統的對話只有少數人知道。

另外,他也拒絕抨論特朗普的行徑是否企圖妨礙司法公正,他說他不知道,而答案應由特別顧問穆勒(Robert Mueller)領導的調查找出,但他本人認為特朗普的要求”令人非常不安”。

