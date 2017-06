Comey作證前夕 率先爆料四次與特朗普接觸紀錄

By

【KTSF】

James Comey的聲明詳細列出他在一月到離職前,四次與特朗普接觸的內容匯報。

第一次是在1月6號。地點是在紐約特朗普大廈,是應國家情報總監的要求,面對面告訴侯任總統特朗普,FBI將對俄國展開反間調查。Comey說,當時特朗普不是反間調查目標。但應情況需要,FBI會調查他。會面後,Comey就在車上用手提電腦做記錄。他決定記下與特朗普會面的內容以確保準確。

第二次接觸是一月27號。地點是白宮的綠室。特朗普邀請Comey進晚餐,期間他問Comey是否想繼續做FBI局長,並要求Comey完全效忠他。Comey說,特朗普當時說,“我需要忠心 我期待忠心”。Comey聽到後,維持面無表情。到晚餐尾聲,特朗普又提效忠問題。 Comey於是向他解釋,為何FBI要保持獨立,並表示總統永遠可以得到他的坦誠。Comey記下自己當時感到不自在。

第三次是在2/14。地點是在白宮橢圓辦公室。在場有CIA局長,聯邦司法部長等多名官員。期間特朗普要求單獨跟Comey說話。就在那時特朗普說,Michael Flynn是好人,叫Comey停止調查Michael Flynn。

Michael Flynn在一日前,因私通俄國大使而被革職。Comey說,記下內容,與FBI高層人員討論。他們認同不應聽從特朗普的要求干擾調查。隨後Comey要求司法部長,今後避免安排他與特朗普單獨見面。

第三次接觸是3/30號。特朗普致電Comey,說涉俄時間的調查像是一片雲,阻礙他施政。問Comey是否能讓外界知道他未受調查。

第四次是4/11號。特朗普再次致電Comey,再提到那一片雲,妨礙他施政。Comey說,把事情轉達代理副司法部長處理,還沒有回音。Comey建議特朗普透過傳統渠道,即是由白宮顧問接觸司法部去解決。

Comey的聲明說,是特朗普一再否認與俄國有關。

