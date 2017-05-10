聯調局局長被炒前 曾要求更多資源調查俄羅斯

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美國3名政府官員對美聯社透露，在特朗普總統辭退聯邦調查局局長James Comey前數天，Comey曾向國會議員透露，已要求司法部撥出更多資源，調查俄羅斯介入去年總統選舉的細節。

要求匿名的官員透露，Comey曾與署理司法部長Rod Rosenstein會面，提出這項要求，Comey之後把有關要求知會正進行相關調查的國會議員。

有關消息令各界質疑特朗普辭退Comey的真正原因，白宮在解釋辭退Comey的原因時，曾引述Rosenstein撰寫的一份備忘錄，當中批評Comey處理希拉莉電郵調查工作的手法，但並沒有提及聯調局對俄羅斯的調查。

特朗普週三在社交媒體Twitter發文，就辭退Comey的決定辯護，聲稱民主黨人和共和黨人將會感謝他這樣做，同日，他在白宮橢圓形辦公室與前國務卿基辛格會面後，回答記者的提問時，稱辭退Comey的原因很簡單，就是他沒有做好其工作。

而白宮發言人Sarah Huckabee Sanders週三出席白宮記者會稱，特朗普早在競選時，已開始考慮辭退Comey，她說Rosenstein的備忘錄，加上Comey上週出席國會聽證會所發表的證供，令特朗普終於決定解僱他。

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