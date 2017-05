By

【KTSF 黃候彬報導】

聯邦調查局(FBI)局長James Comey週二被特朗普總統突然辭退後,於週三傍晚向朋友及同事致告別信。

Comey表示,不必花時間去理會總統的決定,反正總統炒人可以有理由,也可以沒理由。

他重申在動蕩時刻,美國人必視FBI 為一塊有效率、誠實及獨立的基石,他捨不得FBI的素質及人員,而這個也是美國人民的基石。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。