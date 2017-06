Comey被革職後首次作證 指特朗普講大話

By

【KTSF】

前FBI局長James Comey被革職後首次宣誓作證。他說特朗普炒他魷魚,理由莫名其妙。他指特朗普講大話。Comey稱,特朗普政府中傷他和FBI,指這組織鬆散,領導不力,員工對領導已失去信心而這些都是謊話。

Comey也踢爆特朗普另一謊言。指2/14的白宮晚餐是特朗普主動邀請,令他臨時推了同太太的約會,早知不去吃這餐飯。就是這餐飯,特朗普一再要求他表態效忠,並三次提到他留任FBI局長的問題。他今天作證說,覺得特朗普是想用局長職位來交換他效忠。

Comey又提到在白宮另一次會面。Comey說,該次會面,特朗普撇開其他人單獨與他談前國安顧問Michael Flynn。特朗普指Flynn是好人,希望Comey放他一馬。

共和黨人問他,是否特朗普下令他停止調查Flynn?他回答說,覺得特朗普有此意圖。

Comey也提到,為何他紀錄低與特朗普的對話,但對其他總統就無這樣做。Comey直言,他就是信不過特朗普的人品和擔心特朗普對他們的會談內容對外弄虛作假,所以要將對話內容存放在手提電腦。

至於俄羅斯是否有干預美國大選的事,Comey就說

俄國毫無疑問有干預。

Comey又說,他在離職前三次對特朗普講過,特朗普本人並未受到FBI的反間諜調查。但Michael Flynn就因涉嫌向FBI人員說謊正接受刑事調查。

