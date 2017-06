前聯調局局長稱被革職 與特朗普欲介入涉俄調查有關

By

【KTSF】

前聯邦調查局(FBI)局長James Comey週四表示,特朗普總統辭退他,是要介入聯調局對俄羅斯干預去年美國大選以及與特朗普競選陣營關係的調查。

Comey在參議院情報委員會作證時說:”以我判斷,我被革職是因為涉俄調查。”

他說,他被革職某程度是要改變或意圖改變涉俄調查的進展,事態其實非常嚴重,而這不只是因為他牽涉其中。

Comey也指控他被革職後,特朗普政府發布有關他與聯調局的”謊言”,指稱在他領導下,聯調局一片混亂,他說特朗普政府這番言論,是要誣蔑他和聯調局。

Comey作證時,也指出他在與特朗普單獨對話時感到非常不安,因此決定有必要以備忘錄形式記下對話內容。

Comey說:”我是真的擔心他(特朗普)會對我們會面的性質講大話,所以我認為有必要記下對話內容,因為我知道將來我可能有需要用它來為自己辯護,和保護聯調局。”

Comey作證時也斷言,俄羅斯有干預去年美國總統大選,這是無容置疑的事。

而特朗普雖然接受情報組織斷定俄羅斯有干預美國大選的評估,但他本人曾說不相信其事,並指稱俄羅斯只是導火線,形容相關調查是政治迫害。

