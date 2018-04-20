前聯調局局長筆錄指特朗普質疑弗林判斷力

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美國司法部向國會呈交聯邦調查局前局長科米（James Comey）與特朗普總統對話的部分筆錄內容副本，筆錄中，特朗普曾當面承認，時任國家安全顧問弗林判斷力有嚴重問題。

司法部向參眾兩院幾個委員會呈交15頁、科米筆錄與特朗普，以及白宮官員互動情況。

提到去年1月，與特朗普在白宮私人飯局時，特朗普稱對當時的國家安全顧問弗林判斷力有”嚴重保留”。

特朗普舉例，自己與英國首相文翠珊祝酒時，指對方是第一個致電恭賀他就任總統的外國領導人，但此時弗林打斷對話，稱另一外國領袖早在4日前致賀電。

特朗普之後質問弗林，弗林稱安排在星期六回電，但特朗普認為相隔6日回電太久，嚴重質疑弗林判斷力。

筆錄遮蓋該外國領袖名字，《紐約時報》當時報道，特朗普對弗林延誤致電給俄羅斯總統普京感到憤怒。

科米指他當時沒有回應，亦沒有透露聯邦調查局已向弗林問話，調查他私下接觸時任俄羅斯大使基斯利亞克。

到2月8日，弗林被革職前數天，當時的白宮幕僚長普里伯斯問科米有否監聽弗林，又要求科米和其他聯邦調查局高層公開駁斥傳媒，指特朗普幕僚曾在大選期間跟俄方人員接觸，但科米拒絕。

筆錄提到會面期間，特朗普指有關莫斯科召妓的傳聞是胡說，又指普京向他表示，俄羅斯擁有世上最美的妓女，但特朗普沒有解釋這番話何時說。

科米接受美國有線新聞網絡專訪，說筆錄內容證明他由始至終一致。特朗普重申沒有勾結俄羅斯，或阻撓通俄調查。

另一方面，前紐約市長朱利亞尼出任特朗普義務法律顧問，專責處理通俄案相關工作，他說會爭取盡快結束通俄調查，但認為特別檢察官穆勒應留在原有崗位。

被問到特朗普是否就接受通俄案調查團隊問話有決定，朱利亞尼說言之尚早

快將 74 歲的朱利亞尼律師出身，曾任曼哈頓地區聯邦檢察官，一度是特朗普屬意的國務卿及司法部長人選，亦曾與穆勒共事、合作多年。

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