前聯調局局長筆錄指特朗普質疑弗林判斷力

美國司法部向國會呈交聯邦調查局前局長科米(James Comey)與特朗普總統對話的部分筆錄內容副本,筆錄中,特朗普曾當面承認,時任國家安全顧問弗林判斷力有嚴重問題。

司法部向參眾兩院幾個委員會呈交15頁、科米筆錄與特朗普,以及白宮官員互動情況。

提到去年1月,與特朗普在白宮私人飯局時,特朗普稱對當時的國家安全顧問弗林判斷力有”嚴重保留”。

特朗普舉例,自己與英國首相文翠珊祝酒時,指對方是第一個致電恭賀他就任總統的外國領導人,但此時弗林打斷對話,稱另一外國領袖早在4日前致賀電。

特朗普之後質問弗林,弗林稱安排在星期六回電,但特朗普認為相隔6日回電太久,嚴重質疑弗林判斷力。

筆錄遮蓋該外國領袖名字,《紐約時報》當時報道,特朗普對弗林延誤致電給俄羅斯總統普京感到憤怒。

科米指他當時沒有回應,亦沒有透露聯邦調查局已向弗林問話,調查他私下接觸時任俄羅斯大使基斯利亞克。

到2月8日,弗林被革職前數天,當時的白宮幕僚長普里伯斯問科米有否監聽弗林,又要求科米和其他聯邦調查局高層公開駁斥傳媒,指特朗普幕僚曾在大選期間跟俄方人員接觸,但科米拒絕。

筆錄提到會面期間,特朗普指有關莫斯科召妓的傳聞是胡說,又指普京向他表示,俄羅斯擁有世上最美的妓女,但特朗普沒有解釋這番話何時說。

科米接受美國有線新聞網絡專訪,說筆錄內容證明他由始至終一致。特朗普重申沒有勾結俄羅斯,或阻撓通俄調查。

另一方面,前紐約市長朱利亞尼出任特朗普義務法律顧問,專責處理通俄案相關工作,他說會爭取盡快結束通俄調查,但認為特別檢察官穆勒應留在原有崗位。

被問到特朗普是否就接受通俄案調查團隊問話有決定,朱利亞尼說言之尚早

快將 74 歲的朱利亞尼律師出身,曾任曼哈頓地區聯邦檢察官,一度是特朗普屬意的國務卿及司法部長人選,亦曾與穆勒共事、合作多年。

