【i-CABLE】

聯邦調查局前局長科米指,特朗普總統的處事手法有違道德,不勝任總統一職,又指不能排除特朗普有黑材料,遭俄羅斯掌握。

聯邦調查局前局長科米的新書即將發售,他接受美國廣播公司記者斯特凡諾普洛斯獨家訪問時,直指總統特朗普的言行不配當總統。

科米又表示不能排除俄羅斯掌握了一些特朗普的黑材料。他又表示若特朗普開除通俄案特別檢察官穆勒,將是對法治最嚴重的衝擊。

