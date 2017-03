FBI: 沒證據支持特朗普指控奧巴馬竊聽

By

【KTSF】

聯邦調查局FBI局長James Comey聯同國家安全機構NSA總監Michael Rogers今天向眾議院情報委員會作證時首次證實,為了公眾利益,聯邦司法部正調查特朗普總統以前的競選團隊是否與俄羅斯互相勾結,當中包括調查特朗普競選陣營的個別人士與俄國政府的任何聯繫來干預去年的大選,以便令特朗普勝出。

白宮繼續否認這些指控。而特朗普本人也曾經拒絕承認,指這些是假新聞。他又指責是民主黨人製造出來。

在作證期間,也有議員質詢Comey 關於特朗普總統指控奧巴馬總統在大選期間竊聽特朗普大樓的事,這位FBI局長就說,並無證據支持這個講法。

眾議院情報委員會兩黨最高位階的委員昨天表示,上週五

從司法部提交的調查情資也找不到證據顯示,奧巴馬在去年大選時監聽Trump Tower 大樓的電話通訊。參議院情報委員會兩黨成員也作出同樣的結論。但白宮就引述Fox News 新聞一位評論員,指奧巴馬跳過美國情報機構,轉而跟英國的國安機構GCHQ,即是政府通訊總部的簡稱,合作監聽特朗普的電話。

英國國安機構隨即回應,指白宮這個講法簡直可笑,不必理會。奧巴馬就透過發言人強調,他或他治下的白宮從未監聽美國人民。任何這方面影射都是弄虛作假。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。