報告指聯調局調查希拉莉電郵案不涉政治偏見

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【KTSF 張麗月報導】

就前國務卿希拉莉使用私人電郵處理公務的案件，聯邦司法部監察長週四發表的內部調查報告指出，並無證據顯示，聯邦調查局（FBI）基於政治偏見或不當行為，而影響當時的調查工作。

報告長達500頁，牽涉的官員包括前FBI局長James Comey、前司法部長Loretta Lynch等。

報告主要是提及FBI在2016年大選前幾個月，對民主黨總統候選人，時任國務卿希拉莉使用私人電郵辦公務的調查，看看FBI在調查期間有無違規情況。

結果發現，並無證據顯示特朗普政府所指控FBI局內存有政治偏見，故意判斷希拉莉無罪。

不過報告提到，在多種情況下，調查有表現出不專業 、存在偏見和判斷錯誤的情況，尤其是時任領導FBI的局長Comey在大選前11天寫信給國會，表示重啟調查希拉莉電郵案，他的做法是犯了嚴重的判斷錯誤，但報告認為不涉及政治動機。

另外，報告揭露FBI首席特工Peter Strzok，也是本案和通俄案的主要調查員，他在大選前曾經在短訊中表示，阻止特朗普入主白宮，報告指他這種言論帶有偏見，損害FBI的聲譽，會引起公眾質疑FBI能否中立調查事件。

Comey回應指尊重報告，但不同意部分內容。

針對這份報告，現任FBI局長Christopher Wray表示，接受報告的發現和建議，日後會確保所有FBI員工要對不檢行為負責。

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