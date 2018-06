報告指聯調局調查希拉莉電郵案不涉政治偏見

By

就前國務卿希拉莉使用私人電郵處理公務的案件,聯邦司法部監察長週四發表的內部調查報告指出,並無證據顯示,聯邦調查局(FBI)基於政治偏見或不當行為,而影響當時的調查工作。

報告長達500頁,牽涉的官員包括前FBI局長James Comey、前司法部長Loretta Lynch等。

報告主要是提及FBI在2016年大選前幾個月,對民主黨總統候選人,時任國務卿希拉莉使用私人電郵辦公務的調查,看看FBI在調查期間有無違規情況。

結果發現,並無證據顯示特朗普政府所指控FBI局內存有政治偏見,故意判斷希拉莉無罪。

不過報告提到,在多種情況下,調查有表現出不專業 、存在偏見和判斷錯誤的情況,尤其是時任領導FBI的局長Comey在大選前11天寫信給國會,表示重啟調查希拉莉電郵案,他的做法是犯了嚴重的判斷錯誤,但報告認為不涉及政治動機。

另外,報告揭露FBI首席特工Peter Strzok,也是本案和通俄案的主要調查員,他在大選前曾經在短訊中表示,阻止特朗普入主白宮,報告指他這種言論帶有偏見,損害FBI的聲譽,會引起公眾質疑FBI能否中立調查事件。

Comey回應指尊重報告,但不同意部分內容。

針對這份報告,現任FBI局長Christopher Wray表示,接受報告的發現和建議,日後會確保所有FBI員工要對不檢行為負責。

