前FBI局長James Comey出新書 同特朗普算賬

【KTSF 黃候彬報導】

前聯邦調查局(FBI)局長James Comey的新書下週上市,同特朗普算賬。

美聯社派駐白宮記者Jonathan Lemire說,Comey的新書《Higher Loyalty》(更高度的效忠),抨擊特朗普行事作風不道德,不顧事實,將管治國家當做交易,自我自大,要求部下向他個人效忠,簡直就是黑幫首領。

書中透露,特朗普在政權交接期間,數次與他會面及電話聯絡,都是想要他承諾效忠。

在去年1月底,特朗普在一次晚餐中直接向Comey開口說:”我要人效忠,我期待人效忠”,簡直似是黑手黨馬仔入會儀式,首領要馬仔宣誓,Comey回答你永遠得到我的誠實,特朗普就說:”這就是我想要的誠心效忠”。

到去年5月,特朗普要Comey對捲入通俄案而下台的白宮國家安全顧問Michael Flynn網開一面,Comey沒有答應,隨後特朗普將Comey革職,特朗普這樣做有妨礙司法之嫌,這個也是通俄案獨立檢察官穆勒的調查方向之一,特朗普因此對穆勒很不滿。

紐約時報說在穆勒建議FBI突擊特朗普私人律師Michael Cohen的辦公室和寓所,特朗普又想炒穆勒。

特朗普否認,指紐約時報放假料,但仍強調自己有權炒穆勒。

特朗普之前也指Comey放假料,Comey公開回應,揚言美國民眾很快就知道真假,而真相就在他的新書中。

