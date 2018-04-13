前FBI局長James Comey出新書 同特朗普算賬

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【KTSF 黃候彬報導】

前聯邦調查局（FBI）局長James Comey的新書下週上市，同特朗普算賬。

美聯社派駐白宮記者Jonathan Lemire說，Comey的新書《Higher Loyalty》（更高度的效忠），抨擊特朗普行事作風不道德，不顧事實，將管治國家當做交易，自我自大，要求部下向他個人效忠，簡直就是黑幫首領。

書中透露，特朗普在政權交接期間，數次與他會面及電話聯絡，都是想要他承諾效忠。

在去年1月底，特朗普在一次晚餐中直接向Comey開口說：”我要人效忠，我期待人效忠”，簡直似是黑手黨馬仔入會儀式，首領要馬仔宣誓，Comey回答你永遠得到我的誠實，特朗普就說：”這就是我想要的誠心效忠”。

到去年5月，特朗普要Comey對捲入通俄案而下台的白宮國家安全顧問Michael Flynn網開一面，Comey沒有答應，隨後特朗普將Comey革職，特朗普這樣做有妨礙司法之嫌，這個也是通俄案獨立檢察官穆勒的調查方向之一，特朗普因此對穆勒很不滿。

紐約時報說在穆勒建議FBI突擊特朗普私人律師Michael Cohen的辦公室和寓所，特朗普又想炒穆勒。

特朗普否認，指紐約時報放假料，但仍強調自己有權炒穆勒。

特朗普之前也指Comey放假料，Comey公開回應，揚言美國民眾很快就知道真假，而真相就在他的新書中。

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