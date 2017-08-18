Comcast為聖荷西低收入長者設平價上網計劃（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

電訊公司Comcast週四在南灣聖荷西市宣佈，擴展專為低收入人士提供的平價互聯網服務Internet Essentials計劃，而聖荷西這次首先試行為低收入長者而設的平價上網計劃。

Comcast這次強化Internet Essentials平價互聯網計劃主要有3項重點。

Comcast資深副總裁兼多元文化首席官David Cohen說：”包括網速更快，去年增加了住宅免費無線上網，我們還將增加40小時免費住宅無線上網，並可以連接到Comcast Xfinity無線熱點網絡。”

Comcast的平價互聯網服務，由6年前開始，至今已有超過400萬低收入美國民眾可以在家裡使用互聯網服務，其中加州已有15萬低收入家庭，超過60萬民眾享受這項服務。

平價互聯網服務，月費只需9.95元再加稅，這次在聖荷西提供的低收入長者先導計劃，申請者須62歲或以上，有領取聯邦任何一項補助，例如SSI等即可。

Cohen說：”沒有合約，數據機免費，無線網路的路由器免費，如果你的設備有問題，你打電話給我們，我們會來幫你修理，也是免費的。”

另外，符資格使用平價互聯網的長者，也可以以150元低價購買一台有互連網裝置的電腦，同時也可以透過平面印刷、網路和面對面等形式，接受數碼技能培訓的免費服務。

為幫助更多人學會使用互聯網，Comcast已跟Santa Clara縣5個機構合作，包括亞美社區參與組織、矽谷組織基金會等，並向這些組織捐出超過100台電腦，用於幫助長者以及接受住房補助的低收入人士連接互聯網。

有特別需要的民眾，甚至可以有6個月在家裡接受免費互聯網服務。

2015年年底，Comcast 與舊金山安老自住處合作，為長者提供這項上網優惠計劃，目前這項計劃擴展到南灣聖荷西，還有在加州中谷的Fresno市提供這項服務。

查詢詳情，可瀏覽 ：internetessentials.com，或致電：1-(855) 846-8376

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。