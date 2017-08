Comcast為聖荷西低收入長者設平價上網計劃（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

電訊公司Comcast週四在南灣聖荷西市宣佈,擴展專為低收入人士提供的平價互聯網服務Internet Essentials計劃,而聖荷西這次首先試行為低收入長者而設的平價上網計劃。

Comcast這次強化Internet Essentials平價互聯網計劃主要有3項重點。

Comcast資深副總裁兼多元文化首席官David Cohen說:”包括網速更快,去年增加了住宅免費無線上網,我們還將增加40小時免費住宅無線上網,並可以連接到Comcast Xfinity無線熱點網絡。”

Comcast的平價互聯網服務,由6年前開始,至今已有超過400萬低收入美國民眾可以在家裡使用互聯網服務,其中加州已有15萬低收入家庭,超過60萬民眾享受這項服務。

平價互聯網服務,月費只需9.95元再加稅,這次在聖荷西提供的低收入長者先導計劃,申請者須62歲或以上,有領取聯邦任何一項補助,例如SSI等即可。

Cohen說:”沒有合約,數據機免費,無線網路的路由器免費,如果你的設備有問題,你打電話給我們,我們會來幫你修理,也是免費的。”

另外,符資格使用平價互聯網的長者,也可以以150元低價購買一台有互連網裝置的電腦,同時也可以透過平面印刷、網路和面對面等形式,接受數碼技能培訓的免費服務。

為幫助更多人學會使用互聯網,Comcast已跟Santa Clara縣5個機構合作,包括亞美社區參與組織、矽谷組織基金會等,並向這些組織捐出超過100台電腦,用於幫助長者以及接受住房補助的低收入人士連接互聯網。

有特別需要的民眾,甚至可以有6個月在家裡接受免費互聯網服務。

2015年年底,Comcast 與舊金山安老自住處合作,為長者提供這項上網優惠計劃,目前這項計劃擴展到南灣聖荷西,還有在加州中谷的Fresno市提供這項服務。

查詢詳情,可瀏覽 :internetessentials.com,或致電:1-(855) 846-8376

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。