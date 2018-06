Comcast提出以650億高價收購21世紀福斯（視頻）

By

一名聯邦法官週二批准AT&T收購時代華納之後,另一通訊業巨頭Comcast週三正式提出以650億美元,高價競標收購21世紀福斯(21st Century Fox),這也使得迪士尼原本打算收購21世紀福斯的計畫生變。

訊業巨頭Comcast正式與迪士尼競爭,加入競標收購21世紀福斯的戰局。

去年12月,迪士尼就宣布將以524億美元收購21世紀福斯大部分資產,不過Comcast週三以高出迪士尼開價超過100億的價格,勢在必得,宣告與迪士尼展開價格戰搶購。

不論,最後由誰得標,福斯仍將掌控Fox News、Fox Sports、全國有線頻道,以及Fox電視廣播網絡。

週二一名聯邦法官批准AT&T併購時代華納,隨後Comcast也跟進,正式投入競標收購21世紀福斯。

由於Comcast的出價高出迪士尼近兩成,有分析師認為,迪士尼可能不會跟進。

