特朗普再談白人民族暴力示威 堅持”雙方”都有責

特朗普總統週二談及週末在維珍尼亞州發生的白人至上主義的暴力示威衝突時,再次表示”雙方”都要負責,特朗普在一天前,才根據聲明譴責白人至上主義者與新納粹分子,但一天後,口吻又改了。

在週末的暴力衝突發生後,特朗普因為沒有點名批評白人至上主義者,而備受兩黨議員的指責,至週一他在白宮發表聲明,說三K黨、新納粹主義分子和白人至上主義者是罪犯和暴徒,特朗普的幕僚希望,這番譴責能平息各界的批評。

但週二,他在紐約Trump Tower舉行的臨時記者會上,他卻讚揚自己最初發表的聲明,並憤怒地指責自由派團體與白人至上主義者都要為暴力事件負上責任。

特朗普稱,每個故事背後都有兩個版本,他說這次暴力事件背後還有事實未查清。

針對這番言論,前三K黨領袖David Duke在Twitter發推文說:”感謝特朗普總統的坦白和有勇氣說出真相。”

民主黨人對這番言論則感到震驚,夏威夷民主黨參議員Brian Schatz發推文直言,特朗普已不再是他的總統,”作為猶太人、作為美國人、作為一個人,言語已不能表達我的憤怒和失望,他不是我的總統”。

而在特朗普發言時,他身旁的幕僚都鴉雀無聲,白宮幕僚長John Kelly交叉雙手,低頭看著鞋子,完全沒有望向總統。

白宮發言人Sarah Huckabee Sanders則左望右望,嘗試與副手有眼神接觸,一名年輕女職員更聽到目瞪口呆。

在美國以至全球發生攻擊事件時,特朗普往往很快便定性事件為恐怖襲擊,但這次他卻沒有這麼果斷,他說:”問題是:這是否謀殺?這是否恐怖主義?然後又涉及法律術語。開車的司機是謀殺者,他做了一件可怖,難以饒恕的事。”

他說他還沒有致電問候死者Heather Heyer的母親,他說他很快會接觸她,但讚她在社交媒體向他說了一些好話。

在特朗普步離會場時,有記者問他會否到發生示威的Charlottesville市,特朗普的回應是:”我有物業在那裏,而且是美國最大的酒莊之一。”

