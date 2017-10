科州青年涉斬殺年幼弟妹刀傷父親 目的想獨處

By

【KTSF】

科羅拉多州一名19歲青年,被控用刀殺害兩名弟妹致死,並刀傷父親,他對調查員說,他行兇的原因是希望可以在家獨處。

警方於週二凌晨接報趕到一幢住屋,發現一名5歲女童、一名7歲男童和二人的父親身受刀傷。

警員立即對兩名幼童急救,但二人送院後不治。

父親Jefferson Murphy稱,他當時與妻子在睡房睡覺,期間聽到地窂傳出尖叫,他起身查看,在與19歲兒子對質時,被對方用刀刺傷,他傷勢嚴重但穩定。

行兇疑犯Malik Vincent Murphy涉嫌觸犯兩項一級謀殺罪已被捕。

據法庭文件顯示,疑犯在數月前買下一柄刀,打算殺害全家,再把他們的屍體葬在後園。

另外在本年3月,他被控曾縱火燃燒父母的SUV汽車.

當時其父母對調查員稱,他兒子有嚴重精神病,不希望兒子因為縱火而被檢控,控方當時同意撤銷控罪,但條件是疑犯必須接受治療。

疑犯Malik Murphy是家中長子,有4名弟妹,死者是最年幼的弟妹。

