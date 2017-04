By

【KTSF 陳令楠報導 】

哥倫比亞西南部週五晚至週六凌晨發生泥石流,造成超過250人死亡,仍有百多人失蹤。

這場泥石流因連日暴雨、河流氾濫所致,仍有大批居民失蹤,過千名救援人員繼續在南部城市莫科阿搜索,救援人員在河流下游地區找到近百具屍體。

眾多莫科阿的居民到下游村落擺放屍體的位置,查看有無失蹤的親人,目前已有170名死者身份得到確認。

有部份居民重返家園,打算取回私人物品,卻發現除大門之外,裡面空空如也。

當地食水、電力供應仍未恢復,居民要喝雨水維生。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。