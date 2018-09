Nike選美足球員Colin Kaepernick任代言人 有網民不滿呼籲抵制

By

運動產品名牌Nike宣布,備受爭議的美式足球明星球員Colin Kaepernick,成為Nike的”Just Do It”宣傳活動慶祝踏入30十週年的其中一名代言人。

Kaepernick廣告的宣傳口號,鼓勵人即使犧牲一切,都要堅持信念。

Kaepernick因為發起在球賽開始前奏國歌時,球員單膝跪下,抗議美國社會種族不平等和警察暴力,而遭到美足協會NFL排斥,從2016年起便沒有再參加NFL的球賽。

Nike選了他做”Just Do It” 30週年的其中一名代言人,似要為他的事業還有他的社會正義行動打氣。

消息一出就引起網民的巨大反響,有人用燒Nike 鞋,將襪子上的標誌撤爛,來抗議Nike的做法。

社交媒體上也有人發起抵制Nike的運動。

支持者則同樣在網上發布視頻,有支持者叫抵制人士將不要的Nike鞋寄給他,也有人全身上下穿上Nike的產品表示支持。

