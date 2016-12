By

【KTSF】

本週末,來自加拿大的冷空氣將會南移至舊金山灣區,民眾外出時謹記穿著厚衣保暖,而至下週,天氣預料會更寒冷,某些地區的溫度有可能下跌至華氏20多度。

國家氣象局表示,週日元旦日,早上氣溫將只有華氏30多度,但近海地區估計會較暖和。

而下週一起,大多數地區的最低溫度將下降至華氏30多度,至下週中段,某些地區更可能低見華氏20多度。

國家氣象局估計,灣區下週有可能降雨,高地或會下雪。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。