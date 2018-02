By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區本週末的天氣會出現巨變,週六氣溫非常和暖,而週日會突然轉冷,並且會吹強風。

國家氣象局表示,一股從加拿大南下的冷鋒將會在週日抵達,預測週六灣區仍然異常和暖,最高氣溫為華氏60多度到70度,而到了週日,氣溫將急降十度左右,日間氣溫明顯轉冷,晚上會開始吹強風。

下週二最寒冷,灣區普遍地區氣溫低至華氏30多度,接近冰點,內陸地區甚至只得華氏20多度,沿岸地區可能結霜,預料寒冷天氣會持續到週三。

氣象局指出,這是一股乾燥的冷鋒,只有北灣地區有機會下微雨,未來幾天忽冷忽熱,大家保重身體。

