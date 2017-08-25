鄭州婦凍水沖奶粉 機警公安揭破人口販賣

鄭州一名細心的警察發現一名母親用凍水沖奶粉，立即就起了疑心。

一輛由鄭州駛往成都的火車上，其中一位女乘客帶著一名剛剛出生的嬰兒，引來不少列車員的關顧，不過駐車警察就留意到她的行李異常輕便。

中午的時候，女乘客終於打算餵奶，不過當列車員上前詢問需不需要提供暖水，她竟然婉拒。

女乘客用凍水沖奶粉的舉動，令駐車警察更懷疑她的身份，帶她到餐卡查問，不過她堅稱自己是嬰兒的母親，並指自己有5名小孩。

為了證明，她更打電話給小孩的爸爸，但反而不攻自破。

事情敗露之後，女乘客一度想中途下車，但被列車員截住，最後在駐車警察盤問之下，終於承認自己並非嬰兒的媽媽。

她供稱嬰兒是在四川買回來的，正打算將她帶到山東賣，不過因為她照顧不當，嬰兒已經患上皮膚病。

涉嫌販賣嬰兒的女乘客目前已被刑事拘留，案件中的嬰兒亦已被送到鄭州福利院。

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