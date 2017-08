鄭州婦凍水沖奶粉 機警公安揭破人口販賣

鄭州一名細心的警察發現一名母親用凍水沖奶粉,立即就起了疑心。

一輛由鄭州駛往成都的火車上,其中一位女乘客帶著一名剛剛出生的嬰兒,引來不少列車員的關顧,不過駐車警察就留意到她的行李異常輕便。

中午的時候,女乘客終於打算餵奶,不過當列車員上前詢問需不需要提供暖水,她竟然婉拒。

女乘客用凍水沖奶粉的舉動,令駐車警察更懷疑她的身份,帶她到餐卡查問,不過她堅稱自己是嬰兒的母親,並指自己有5名小孩。

為了證明,她更打電話給小孩的爸爸,但反而不攻自破。

事情敗露之後,女乘客一度想中途下車,但被列車員截住,最後在駐車警察盤問之下,終於承認自己並非嬰兒的媽媽。

她供稱嬰兒是在四川買回來的,正打算將她帶到山東賣,不過因為她照顧不當,嬰兒已經患上皮膚病。

涉嫌販賣嬰兒的女乘客目前已被刑事拘留,案件中的嬰兒亦已被送到鄭州福利院。

