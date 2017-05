By

【KTSF 黃恩光報導】

喜愛滑雪的人士有好消息,本週一股冷鋒再次為Sierra山區帶來降雪,不少滑雪場考慮開放到7月甚至8月。

Sierra山區許多滑雪場今年錄得破紀錄的降雪量,週二的冷鋒為當地帶來更多降雪,而低溫的天氣繼續,保持著遍地冰雪的景象。

可是國家氣象局發出警告,週二的冷鋒過後,當地天氣將會攀升,加速融雪的速度,導致Reno Tahoe和山區一帶的河流水位上升,而且河水異常寒冷。

大家如果計劃週末到當地旅遊,沿著河流散步或騎單車需要特別小心,提防水位突然上升。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。