奧克蘭當局發視頻 追緝兩宗兇殺懸案兇徒（視頻）

東灣奧克蘭市(屋崙)警方發放兩段視頻,希望向公眾尋找線索,偵破兩宗兇殺懸案。

第一宗兇案發生在2016年的4月10日,30歲的Brian Bole在午夜回家途中,行經Richmond大道3000號路段時遭槍擊身亡。

FBI及奧克蘭警方分別懸紅25,000元和1萬元緝拿兇徒。

第二宗兇案發生在2013年6月12日,22歲日裔青年Aya Nakano在當晚11點駕車行駛至Stanford大街夾Market街交界處,被一輛銀色四門汽車撞上,兇徒其後下車,向受害人開槍後駕車離開。

Nakano遇害時離23歲生日只有一小時,FBI現正懸紅25,000元,Nakano家庭也懸紅10萬元,希望民眾提供線索。

第一宗兇案視頻:https://vimeo.com/267844798

第二宗兇案視頻:https://vimeo.com/267843658

