舊金山市參議會選出郭嫻出任新主席（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山侯任市長布里德(London Breed)週二辭去市參議會主席職務,市參議會選出灣景區市參事郭嫻(Malia Cohen)為新主席。

市長麥法恩(Mark Farrell)週二最後一次以市長身分出席市參議會。

麥法恩說:”擔任市長的經歷,讓我感到謙虛,畢生難忘,我對我們過去6個月取得的成就感到驕傲,我帶著希望與樂觀卸任,對這城市的未來。”

經過幾個小時的例常會議,布里德在傍晚辭去主席職務,但因為還沒有辭去西增區市參事一職,所以市參議會目前還是溫和派市參事居多。

Castro區的新市參事Rafael Mandelman下個月上任後,不論布里德委任誰來當西增區市參事,市參議會將都以溫和派市參事居多,市長和主席都屬於溫和派,能否合作解決舊金山面對的問題有待時間證實。

提名主席的程序開始後,金貞妍提名郭嫻之後,沒有其他人獲得提名,郭嫻因此獲選為下任市參議會主席。

她將擔任議長到明年1月,到時會再選出新的市參議會主席。

