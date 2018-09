週六慶祝全美咖啡日 多家咖啡店推折扣優惠

By

【KTSF 吳宇斌報道】

週六9月29日是咖啡日,有不少的咖啡店會有免費咖啡和折扣咖啡產品,喜歡咖啡的民眾不要錯過。

Dunkin’Donuts在週六會有咖啡買一送一的優惠,麥當勞的濃縮咖啡飲品賣2元一杯。

甜甜圈專門店Krispy Kreme就推出咖啡口味的甜甜圈,並且週六於指定的分店免費送出甜甜圈口味咖啡一杯。

來自灣區的Peet’s咖啡,週六於參與優惠活動的分店,買1磅咖啡豆有八五折優惠,並送一杯滴漏咖啡或者茶。

網上購買他們的咖啡豆,使用優惠碼會獲得一樣的優惠。

Illy咖啡的網店用優惠碼可以買4罐咖啡送一罐。

超市Whole Foods,Allegro一包12盎司咖啡豆有買一送一優惠。

而全球最大的咖啡連鎖店星巴克則宣布,在咖啡日繼續幫助波多黎各從一年前颶風Maria的災後恢復,並捐贈約58萬元予世界咖啡研究中心,改善在波多黎各種植的咖啡豆質量和種植方法。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。