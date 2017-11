By

一艘小船週日在中半島半月灣對開海面出事,船上一人死亡,另外一個人仍然失蹤。

失蹤人士名叫Tuan “Tom” Tran,他週日駕駛一艘17呎長的船,在半月灣Pillar Point港口以南8哩處失控旋轉,船上總共有兩個人。

港口職員通知海岸巡警,救援人員趕到後穩定船隻,發現船內一個男人已經死亡。

法醫官證實死者是74歲佛利蒙市(Fremont)居民Dung Duc Nguyen,而Tran就失蹤。

海岸巡警週日徹夜搜尋,可是找不到Tran,至週一中午時分放棄搜尋行動。

