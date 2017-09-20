奧克蘭校區及華埠小商戶反對運動家球隊新球場計劃（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）運動家棒球隊A’s計劃將球場搬到Lake Merritt附近的Peralta校區，該校區一班師生、華埠居民、以及附近小商業業主週二表態反對。

A’s計劃將球場搬到去Peralta社區大學校區，該校區包含了4間社區學院，有該校區的學生表示，大球場每次比賽，可能帶來兩萬幾名觀眾入場，絕對會影響學習環境。

學生Marcel Davis說：”平時上課已經很難，因為教室內有很多學生，當A’s比賽進行時，伴隨的煙花、人群尖叫聲，會令人很難集中學習和上課。”

新球場計劃的地點將會更接近華埠和Lake Merritt一帶，跟丈夫在華埠經營一間五金鋪十幾年的鄭太表示，華埠本身交通已很堵塞、又不夠泊車位，再加上治安不好，再在旁邊開大球場，只是雪上加霜。

鄭宇希說：”根本沒有停車場，交通堵塞很嚴重，（記者：如果球場會幫華埠帶來生意，你怎看？）我覺得球場幫不了我們甚麼生意，只是幫發展商。”

亞太環保網絡社區職員何晶晶說：”長者居住在這安居樂業的人，平時去買餸、看醫生，這些小型生意，才是我們希望見到的，而不是大型棒球場，根本對本地居民生活質素無提高，反而帶來負面影響。”

有該區教師又指，即使他們有多熱愛球隊，希望球隊留在奧克蘭市，都不可能因為此放棄教育學院，他又表示球隊有必要留在東奧克蘭原址，振興該區的經濟，協助該區面對的商店流失、無家可歸者增加等問題。”

教師Roger Porter說：”如果A’s真的顧及奧克蘭社區和居民，他們會留在東奧克蘭建立社區，因為該區真的很需要他們，而且更合理，因為勇士隊會搬走，突擊者又會走，他們有所有空間和資源振興東奧克蘭社區。”

有該區居民又認為，這次搬遷是一種社區士紳化手段，炒高附近房價和地價，逼走低收入人士，將公共地方私有化。

另一邊廂有消息指，搬大球場的提案就獲得奧克蘭一班工會和商會成員，包括奧克蘭華埠商會在內，以及一些社區領袖支持，他們認為提案會帶來2,000幾份工作職位，及振興華埠生意 。

校區主席早前就發聲明指，暫時未同球隊達成任何協議和決定，會先跟校區委員會和師生商討。

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