奧克蘭校區及華埠小商戶反對運動家球隊新球場計劃（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)運動家棒球隊A’s計劃將球場搬到Lake Merritt附近的Peralta校區,該校區一班師生、華埠居民、以及附近小商業業主週二表態反對。

A’s計劃將球場搬到去Peralta社區大學校區,該校區包含了4間社區學院,有該校區的學生表示,大球場每次比賽,可能帶來兩萬幾名觀眾入場,絕對會影響學習環境。

學生Marcel Davis說:”平時上課已經很難,因為教室內有很多學生,當A’s比賽進行時,伴隨的煙花、人群尖叫聲,會令人很難集中學習和上課。”

新球場計劃的地點將會更接近華埠和Lake Merritt一帶,跟丈夫在華埠經營一間五金鋪十幾年的鄭太表示,華埠本身交通已很堵塞、又不夠泊車位,再加上治安不好,再在旁邊開大球場,只是雪上加霜。

鄭宇希說:”根本沒有停車場,交通堵塞很嚴重,(記者:如果球場會幫華埠帶來生意,你怎看?)我覺得球場幫不了我們甚麼生意,只是幫發展商。”

亞太環保網絡社區職員何晶晶說:”長者居住在這安居樂業的人,平時去買餸、看醫生,這些小型生意,才是我們希望見到的,而不是大型棒球場,根本對本地居民生活質素無提高,反而帶來負面影響。”

有該區教師又指,即使他們有多熱愛球隊,希望球隊留在奧克蘭市,都不可能因為此放棄教育學院,他又表示球隊有必要留在東奧克蘭原址,振興該區的經濟,協助該區面對的商店流失、無家可歸者增加等問題。”

教師Roger Porter說:”如果A’s真的顧及奧克蘭社區和居民,他們會留在東奧克蘭建立社區,因為該區真的很需要他們,而且更合理,因為勇士隊會搬走,突擊者又會走,他們有所有空間和資源振興東奧克蘭社區。”

有該區居民又認為,這次搬遷是一種社區士紳化手段,炒高附近房價和地價,逼走低收入人士,將公共地方私有化。

另一邊廂有消息指,搬大球場的提案就獲得奧克蘭一班工會和商會成員,包括奧克蘭華埠商會在內,以及一些社區領袖支持,他們認為提案會帶來2,000幾份工作職位,及振興華埠生意 。

校區主席早前就發聲明指,暫時未同球隊達成任何協議和決定,會先跟校區委員會和師生商討。

