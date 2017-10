灣區3亞裔民權組織結盟 對抗種族定型現象（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區3個亞裔民權組織宣布組成聯盟,對抗種族定型的現象,以及阻止聯邦政府以莫須有罪名拘捕美國華裔科學家。

目前在亞洲法律聯誼會工作的郗雨姍,她的父親郗小星,是費城Tempo大學物理學系的教授,兩年前,聯邦司法部拘捕郗小星,指他涉嫌向中國提供科技機密。

雖然後來聯邦因為證據不足釋放了郗小星,可是已經損毀了郗教授的聲譽,整個家庭仍然生活在這件事的陰影中。

郗小星教授的女兒郗雨姍(Joyce Xi)說:”到今天,政府仍沒有道歉,沒有任何解釋,為何對我們的家庭濫用權力,沒有什麼可以治療我們情緒的傷害,可是我們會繼續爭取,政府要負責任,爭回公道,沒有人應承受我們家庭所經歷過的,我們會一直發聲,讓這種事情不再發生。”

由亞洲法律聯誼會、華人權益促進會和華人進步會組成聯盟,阻止聯邦以國家安全為理由,將華裔科學家或工程師拿來做代罪羔羊。

王靈智教授(Ling-chi Wang)說:”最近百人會做了一個報告,宣布他們發覺全美國,唯獨是華人,最多被FBI追究和控告的 ,許多是失敗的,政府失敗,沒有證據,所以可以看得出是種族歧視。”

聯盟也關注到其他族裔遭遇種族歧視的問題。

郗小星教授將於本月19日至21日,分別在舊金山州立大學、柏克萊加大、舊金山州立大學和史丹福大學演講,分享自己的經歷。

