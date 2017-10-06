灣區3亞裔民權組織結盟 對抗種族定型現象（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區3個亞裔民權組織宣布組成聯盟，對抗種族定型的現象，以及阻止聯邦政府以莫須有罪名拘捕美國華裔科學家。

目前在亞洲法律聯誼會工作的郗雨姍，她的父親郗小星，是費城Tempo大學物理學系的教授，兩年前，聯邦司法部拘捕郗小星，指他涉嫌向中國提供科技機密。

雖然後來聯邦因為證據不足釋放了郗小星，可是已經損毀了郗教授的聲譽，整個家庭仍然生活在這件事的陰影中。

郗小星教授的女兒郗雨姍（Joyce Xi）說：”到今天，政府仍沒有道歉，沒有任何解釋，為何對我們的家庭濫用權力，沒有什麼可以治療我們情緒的傷害，可是我們會繼續爭取，政府要負責任，爭回公道，沒有人應承受我們家庭所經歷過的，我們會一直發聲，讓這種事情不再發生。”

由亞洲法律聯誼會、華人權益促進會和華人進步會組成聯盟，阻止聯邦以國家安全為理由，將華裔科學家或工程師拿來做代罪羔羊。

王靈智教授（Ling-chi Wang）說：”最近百人會做了一個報告，宣布他們發覺全美國，唯獨是華人，最多被FBI追究和控告的 ，許多是失敗的，政府失敗，沒有證據，所以可以看得出是種族歧視。”

聯盟也關注到其他族裔遭遇種族歧視的問題。

郗小星教授將於本月19日至21日，分別在舊金山州立大學、柏克萊加大、舊金山州立大學和史丹福大學演講，分享自己的經歷。

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