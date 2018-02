【i-CABLE】

美國佛羅里達州南部一間高中發生槍擊案,最少17人死亡、50人受傷。槍擊案死傷者的身份陸續曝光,當中除了不幸喪生的學生,還包括捨身救人的老師。

37歲的費斯是涉事高中的美式足球教練及保安,槍手行兇時,他奮不顧身擋在學生前,據報身中數槍,不幸喪生。

大批學生在網上分享這名學校舊生的英勇行為,呼籲大家為他祈禱。

