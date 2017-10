By

【KTSF】

紐約起家的美國知名精品公司Coach,母公司週三宣布改名為”Tapestry”。

“Tapestry”有織錦的意思,10月31日起將正式改名。

Coach母公司除了Coach,近期更收購Stuart Weitzman、Kate Spade等品牌,更名是為了擴大事業版圖,晉級成多品牌集團。

而Coach品牌的皮具服飾則不受影響,繼續延用名稱,產品也保留字樣。

雖然如此,在社群媒體上卻罵聲四起,週三股價也應聲下跌2.8%,是3週來最大單日跌幅。

