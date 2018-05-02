舊金山華埠嶺南小館出現人事變動（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠知名中餐廳嶺南小館出現人事變動，原董事總經理黃健4月尾離開，原因是甚麼？

嶺南小館目前由董事局聘用管理公司，Tony Siu負責嶺南小館的營運。

至於創辦人兼原董事黃健表示，他與另外兩位股東Joe Ling凌先生和熊廣生，在租約和租金上意見分歧，最後要通過仲裁解決。

嶺南小館創辦人黃健說：”我們的月租是23,500元，他們要求加到4萬元，但法官最後判月租為21,500元，即是比以前便宜了2,000元，對方還要付11萬元律師費。”

據黃健引述，該兩個股東佔的股份比他多，他們在兩星期前開股東會議時，決議通過以改組為由請黃健離開。

黃健說：”這並非我的意願，30幾年由一個小餐館發展到今日，全部是我一個人的功勞，他們未曾做過任何事，可以這樣說，我內心都好難過，幾十年的朋友關係，因為這種小利益問題將之毀滅，我最不想見到的事。”

本台嘗試聯絡凌先生和熊先生，不過未獲回覆。

嶺南小館最初在1985年創立，當時只是地庫餐廳，後來逐步建成兩層高餐廳，更獲舊金山小商業傑出貢獻獎，該獎項65年來，只有兩次由華人取得，又多年獲得米芝蓮推介。

黃健表示，多年來自己都要落手落腳打理，幾乎全天候工作。

黃健說：”最緊要是我有一班好員工，每個來工作的人都搵到食，我亦感激他們，所以我有個責任，我想令他們有個安定的工作環境，以及想他們能照顧家人。”

餐廳目前照常營業。

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