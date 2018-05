舊金山華埠嶺南小館出現人事變動（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠知名中餐廳嶺南小館出現人事變動,原董事總經理黃健4月尾離開,原因是甚麼?

嶺南小館目前由董事局聘用管理公司,Tony Siu負責嶺南小館的營運。

至於創辦人兼原董事黃健表示,他與另外兩位股東Joe Ling凌先生和熊廣生,在租約和租金上意見分歧,最後要通過仲裁解決。

嶺南小館創辦人黃健說:”我們的月租是23,500元,他們要求加到4萬元,但法官最後判月租為21,500元,即是比以前便宜了2,000元,對方還要付11萬元律師費。”

據黃健引述,該兩個股東佔的股份比他多,他們在兩星期前開股東會議時,決議通過以改組為由請黃健離開。

黃健說:”這並非我的意願,30幾年由一個小餐館發展到今日,全部是我一個人的功勞,他們未曾做過任何事,可以這樣說,我內心都好難過,幾十年的朋友關係,因為這種小利益問題將之毀滅,我最不想見到的事。”

本台嘗試聯絡凌先生和熊先生,不過未獲回覆。

嶺南小館最初在1985年創立,當時只是地庫餐廳,後來逐步建成兩層高餐廳,更獲舊金山小商業傑出貢獻獎,該獎項65年來,只有兩次由華人取得,又多年獲得米芝蓮推介。

黃健表示,多年來自己都要落手落腳打理,幾乎全天候工作。

黃健說:”最緊要是我有一班好員工,每個來工作的人都搵到食,我亦感激他們,所以我有個責任,我想令他們有個安定的工作環境,以及想他們能照顧家人。”

餐廳目前照常營業。

