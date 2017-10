賭城血案槍手曾計劃殺人後逃走 動機仍未明

By

【KTSF】

拉斯維加斯警方公開更多槍擊案細節,指槍手Stephen Paddock過去一年大量購入槍械,案發前走訪不同音樂節,跡象顯示他精心策劃犯案,並懷疑過程中得到幫助。

拉斯維加斯警方指出,Paddock曾計劃事後逃走,但吞槍自盡最後留下字條,警方找到一張字條,無公佈內容,但表示不是自殺遺言。

警方指出槍手將大量槍械運入酒店房間,如果無人幫助很難實現。

調查人員在槍手停泊在Mandalay Bay酒店停車場的車上,搜到50磅炸藥和1600發子彈,暫時未知槍手計劃如何使用這些軍火。

警方懷疑從上年10月到今年9月,Paddock身上發生過事情,令他在過去13個月內購入33支槍械,大部分是步槍,並最終策劃並執行了槍擊案。

警方指出,槍手通過Airbnb預訂了在拉斯維加斯中心的Ogden酒店,9月22日到24日的房間,該酒店附近當時舉行The Life is Beautiful音樂節,調查人員正翻查該酒店閉路電視片段。

另外,Paddock的同居女友Marilou Danley由菲律賓回國後,接受聯邦調查局問話,聲稱對Paddock策劃的槍擊案毫不知情,又解釋是Paddock買機票安排她上月中起回鄉探親,期間還越洋匯款10萬美元,起初以為是供買房屋,安置家人之用,後來以為對方有意分手。

聯邦調查局(FBI)副局長Andrew McCabe透露,調查人員正忙於重建槍手的生活和習慣,以及在槍擊案發生前槍手與甚麼人接觸過,希望可以從中找到線索,進一步了解槍手犯案的動機。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。