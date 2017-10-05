賭城血案槍手曾計劃殺人後逃走 動機仍未明

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拉斯維加斯警方公開更多槍擊案細節，指槍手Stephen Paddock過去一年大量購入槍械，案發前走訪不同音樂節，跡象顯示他精心策劃犯案，並懷疑過程中得到幫助。

拉斯維加斯警方指出，Paddock曾計劃事後逃走，但吞槍自盡最後留下字條，警方找到一張字條，無公佈內容，但表示不是自殺遺言。

警方指出槍手將大量槍械運入酒店房間，如果無人幫助很難實現。

調查人員在槍手停泊在Mandalay Bay酒店停車場的車上，搜到50磅炸藥和1600發子彈，暫時未知槍手計劃如何使用這些軍火。

警方懷疑從上年10月到今年9月，Paddock身上發生過事情，令他在過去13個月內購入33支槍械，大部分是步槍，並最終策劃並執行了槍擊案。

警方指出，槍手通過Airbnb預訂了在拉斯維加斯中心的Ogden酒店，9月22日到24日的房間，該酒店附近當時舉行The Life is Beautiful音樂節，調查人員正翻查該酒店閉路電視片段。

另外，Paddock的同居女友Marilou Danley由菲律賓回國後，接受聯邦調查局問話，聲稱對Paddock策劃的槍擊案毫不知情，又解釋是Paddock買機票安排她上月中起回鄉探親，期間還越洋匯款10萬美元，起初以為是供買房屋，安置家人之用，後來以為對方有意分手。

聯邦調查局（FBI）副局長Andrew McCabe透露，調查人員正忙於重建槍手的生活和習慣，以及在槍擊案發生前槍手與甚麼人接觸過，希望可以從中找到線索，進一步了解槍手犯案的動機。

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