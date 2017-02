By

【KTSF 梁益萱報導】

您可能又需要更新許多常用網站的用戶密碼了,位於舊金山的網路安全服務公司Cloudflare上週宣布發現安全漏洞,可能將用戶的私人資料洩露到網上。

Cloudflare的客戶包括網路叫車公司Uber、健身配件app Fitbit,還有約會服務OkCupid等,Cloudflare指出,上述公司的用戶的私人通訊內容,甚至

用戶密碼等,或不慎洩露到網上,而且漏洞從去年9月就已存在。

雖然目前漏洞已被修補,網路維安專家還是呼籲民眾定期更換用戶密碼,以策安全。

