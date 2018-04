By

一架ClipperJet小型豪華客機週一早上被雷電擊中,幸好機身沒有重大損毀,安全降落Mineta聖荷西國際機場。

事發於早上9時半左右,該架Falcon 2000客機的機師報稱機身被雷電擊中,當時客機距離聖荷西國際機場尚有5哩。

事發時客機截有8名乘客,全部沒有受傷。

