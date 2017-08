希拉莉談總統競選辯論感受 說特朗普令她毛骨悚然

By

【KTSF 江良慧報導】

前民主黨總統候選人希拉莉在她即將出版的回憶錄中,指稱特朗普是卑鄙小人,又說特朗普令她毛骨悚然。

CNN的主播Chris Cuomo週三在節目上表示,他們取得希拉莉新書的摘錄,以及她的錄音講話,她在講話中會提到第2場總統候選人辯論,當希拉莉發言的時候,特朗普一直徘徊在她身後,希拉莉所講的就是她當時的感受。

CNN同時也會播出當時的片段,讓大家感受希拉莉當時所想的。

希拉莉說:”我在想,這是不可以的,那是在第二次總統大選辯論,特朗普在我身後徘徊,就兩天前全世界都聽到他吹噓自己撫弄女性,現在我們就在一個小舞台上,無論我走到哪裡,他都緊跟著我,瞪著我,做表情,非常令人不自然,他簡直就是在我頸後呼吸,我毛骨悚然。” 希拉莉續道:”這時候我只想按下暫停的按鈕,然後問在場的人,你要怎樣做呢?保持冷靜,繼續微笑,繼續講話,像他不是不斷在侵略我的空間,抑或轉身看著他眼睛,大聲清楚的說,退後,你這卑鄙小人,離我遠一點,我知道你愛恐嚇女性,但你不能嚇到我,所以退後,我選A選項,保持冷靜,幫到我的是我一生都在應付想擊退我,為難我的男人,但我特別用力緊握米高峰,我也有想其實應否選擇B選項,因為電視上會更好看,可能我學習保持冷靜學得太好,咬著舌頭,緊握拳頭,一直微笑,決意要向世界展示鎮靜的面容。”

