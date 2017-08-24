希拉莉談總統競選辯論感受 說特朗普令她毛骨悚然

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【KTSF 江良慧報導】

前民主黨總統候選人希拉莉在她即將出版的回憶錄中，指稱特朗普是卑鄙小人，又說特朗普令她毛骨悚然。

CNN的主播Chris Cuomo週三在節目上表示，他們取得希拉莉新書的摘錄，以及她的錄音講話，她在講話中會提到第2場總統候選人辯論，當希拉莉發言的時候，特朗普一直徘徊在她身後，希拉莉所講的就是她當時的感受。

CNN同時也會播出當時的片段，讓大家感受希拉莉當時所想的。

希拉莉說：”我在想，這是不可以的，那是在第二次總統大選辯論，特朗普在我身後徘徊，就兩天前全世界都聽到他吹噓自己撫弄女性，現在我們就在一個小舞台上，無論我走到哪裡，他都緊跟著我，瞪著我，做表情，非常令人不自然，他簡直就是在我頸後呼吸，我毛骨悚然。” 希拉莉續道：”這時候我只想按下暫停的按鈕，然後問在場的人，你要怎樣做呢？保持冷靜，繼續微笑，繼續講話，像他不是不斷在侵略我的空間，抑或轉身看著他眼睛，大聲清楚的說，退後，你這卑鄙小人，離我遠一點，我知道你愛恐嚇女性，但你不能嚇到我，所以退後，我選A選項，保持冷靜，幫到我的是我一生都在應付想擊退我，為難我的男人，但我特別用力緊握米高峰，我也有想其實應否選擇B選項，因為電視上會更好看，可能我學習保持冷靜學得太好，咬著舌頭，緊握拳頭，一直微笑，決意要向世界展示鎮靜的面容。”

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