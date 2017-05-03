希拉莉剖析落敗因由 肯定俄羅斯干預選情

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【KTSF 游瑋珊報導】

前總統候選人希拉莉週二出席一個女性論壇時稱，她之所以落敗，肯定是俄羅斯干預大選，令她馬前失蹄。

希拉莉在敗選近半年後，終於鬆口詳談這場選戰，在願意負責的同時，她不點名批評俄羅斯總統普田干預選舉。

希拉莉說：”競選並不完美 ，從來都無這回事，我當時在勝途上，直到（聯邦調查局局長）Comey於10月28日發信，而俄羅斯、維基解密讓傾向我的選民起疑，並被嚇到。”

她說選舉若在10月27日舉行，她會當上總統。

至於對特朗普上任後在外交政策上的表現，希拉莉也不客氣道：”磋商很關鍵，但這只是策略的一部分，不應只在早上發推文。”

希拉莉說，她的得票率比特朗普多出300萬票，並揶揄說，她感到特朗普又會發推文回應，如果他發推文可以引開他干預外交事務，她樂意成為戰靶。

希拉莉這次出席的是協助戰後生還婦女的非牟利組織Women for Women的活動，席間她坦承覺得性別因素左右了選情。

她認為，厭女症（misogyny）對其選情有影響，它真實存在於政治、社會、經濟各層面。”

希拉莉又透露，她正撰寫預計在秋季推出的新書，回想去年選情很痛苦，至於在往後有何計劃，她說：”我會變回活躍公民，做抗爭一員。”

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