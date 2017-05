希拉莉剖析落敗因由 肯定俄羅斯干預選情

By

【KTSF 游瑋珊報導】

前總統候選人希拉莉週二出席一個女性論壇時稱,她之所以落敗,肯定是俄羅斯干預大選,令她馬前失蹄。

希拉莉在敗選近半年後,終於鬆口詳談這場選戰,在願意負責的同時,她不點名批評俄羅斯總統普田干預選舉。

希拉莉說:”競選並不完美 ,從來都無這回事,我當時在勝途上,直到(聯邦調查局局長)Comey於10月28日發信,而俄羅斯、維基解密讓傾向我的選民起疑,並被嚇到。”

她說選舉若在10月27日舉行,她會當上總統。

至於對特朗普上任後在外交政策上的表現,希拉莉也不客氣道:”磋商很關鍵,但這只是策略的一部分,不應只在早上發推文。”

希拉莉說,她的得票率比特朗普多出300萬票,並揶揄說,她感到特朗普又會發推文回應,如果他發推文可以引開他干預外交事務,她樂意成為戰靶。

希拉莉這次出席的是協助戰後生還婦女的非牟利組織Women for Women的活動,席間她坦承覺得性別因素左右了選情。

她認為,厭女症(misogyny)對其選情有影響,它真實存在於政治、社會、經濟各層面。”

希拉莉又透露,她正撰寫預計在秋季推出的新書,回想去年選情很痛苦,至於在往後有何計劃,她說:”我會變回活躍公民,做抗爭一員。”

