香港遊客南非攀石遇意外一死一傷

兩名香港遊客在南非著名景點桌山攀石時遇意外,一死一傷,帶領她們的嚮導喪生,本港入境處已聯絡港人家屬並提供協助。

兩名香港女遊客,元旦由嚮導帶領,從山頂纜車站游繩而下。據報嚮導懷疑失足,兩人亦一同被扯下去。有遊客看見三人在崖壁懸吊著,隨即報警。有兩人處於同一位置,在纜車站對落一百五十米,當中一人替對方進行心肺復蘇急救。

救援人員嘗試以直升機拯救,但並不成功,最後在晚上十時許從纜車游繩下去,把生還的遊客救出,她受傷送到醫院治理,現時情況穩定。

當局指,由於救援時是寒夜,且能見度低,搜救極為困難。整個行動耗時十二小時,直至翌日天亮才把兩具遺體運下山。據報死者為二十九歲,到當地自由行的香港女旅客,而另一名死者則為六十一歲的當地男嚮導,相信都是撞到崖壁喪生。為免影響救援,登山纜車一度暫停服務,八百多名遊客滯留山頂數小時,至約凌晨時分才能下山。

世界新七大自然奇觀之一的桌山,每年都吸引約一百萬遊客,亦是不少攀山愛好者的心頭好,但每年都有約十至二十人罹難。根據資料,自 1980 年以來,已有超過一百三十人在桌山遇意外喪生,有些年份的死亡人數甚至比世界第一高峰,珠穆朗瑪峰還要多,當局呼籲遊客注意安全。

